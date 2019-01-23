Dışişleri Bakanlığı’ndan Kerç Boğazı açıklaması: 4 ölü, 4 kayıp

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya Bayraklı "Maestro" ve "Candy" adlı iki gemide çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında 4 kişinin Türk olduğu ve 4 Türk vatandaşının da kayıp olduğu ifade edildi.

Kerç Boğazı'ndaki Tanzanya Bayraklı iki gemide çıkan yangın ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın yağtığı açıklamada, kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edildiği, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan iki gemide hayatını kaybedenler arasında 4 Türk vatandaşımızın olduğu ve 4 Türk'ün de yaralandığı belirtiliyor. Ayrıca açıklamada, 8 vatandaşımızın da kurtarıldığı ve kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığının, Kerç Boğazında'ki iki gemide çıkan yangında gemide bulunan Türk vatandaşları ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

'Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak 2019 tarihinde, Maestro ve Candy adlı Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın felaketinde, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

8'i kurtarılmış, 4'ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.'

Kaynak: İHA