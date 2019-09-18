Dışişleri Bakanlığından Liberya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Liberya'da Müslüman öğrencilerin kaldığı yatılı okulda çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Liberya'nın Paynesville kentinde Müslüman öğrencilerin kaldığı yatılı bir okulda çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Liberya Paynesville'de Müslüman öğrencilerin devam ettiği bir yatılı okulda çıkan yangında çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere Liberya halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz."

Kaynak: İHA