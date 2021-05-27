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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali seçimlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali seçimlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'de seçim sürecine ilişkin varılan anlaşma hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali seçimlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'de seçim sürecine ilişkin varılan anlaşma hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarının takdirle karşılandığı ifade edilirken seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda bugün imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu vesileyle, dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleyecek iradeye ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna yönelik inancımızı bir kez daha yineliyor, Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor ve seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz." 

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali seçimlerine ilişkin açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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