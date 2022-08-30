Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı! Bağdat'a seyahat edecekler için bildiri yayımlandı!

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Sadr destekçilerinin protestolarından dolayı ülkede yaşanan duruma dikkat çekerek Türk vatandaşları Bağdat'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Rukiye Karapunar
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Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı! Bağdat'a seyahat edecekler için bildiri yayımlandı!

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Sadr destekçilerinin günlerdir devam ettirdiği protestolardan dolayyı ülke genelindeki son durumdan dolayı Türk vatandaşlarını Irak'ın başkenti Bağdat'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlık yazılı açıklamayı resmi hesaplarından duyurarak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı! Bağdat'a seyahat edecekler için bildiri yayımlandı!

BAĞDAT'A SEYAHAT KONUSUNDA UYARILAR GELDİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Hâlihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı! Bağdat'a seyahat edecekler için bildiri yayımlandı!

VATANDAŞLAR İLE İLETİŞİM NUMARALARI PAYLAŞILDI

Olası bir olumsuzluk halinde vatandaşlar için de "Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı! Bağdat'a seyahat edecekler için bildiri yayımlandı!

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