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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye karşıtı bildiriye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye karşıtı bildiriye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin katılımıyla yapılan zirve sonrası yayınlanan Türkiye karşıtı bildiriye tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye karşıtı bildiriye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'da Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerinin katılımıyla düzenlenen üçlü zirve sonrası yayımlanan bildiriye ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu bildiriye tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin katılımıyla yapılan zirvenin ardından yayınlanan bildiri, Yunan/Rum ikilisinin Türkiye’ye ve KKTC’ye yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürüdür.

Bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır.

Bu ikilinin Doğu Akdeniz’de gerginlik çıkarmak için kıta sahanlığımızı ihlal teşebbüslerine geçtiğimiz günlerde gerekli cevap verilmiştir. Hem kendi haklarımızı, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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