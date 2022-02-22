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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması! "Rusya'nın kararları kabul edilemez!"

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı almasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak bu kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması! "Rusya'nın kararları kabul edilemez!"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının ardından açıklama yayımladı.

Bakanlık, Rusya tarafından alınan bu kararı kabul edilemez bulduklarını ve reddettiklerini ifade ederken sağduyu çağrısını yineledi.

"KARARI REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.

Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması! Rusya'nın kararları kabul edilemez!

TÜRK VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Türk vatandaşlara yönelik de açıklama yaparak bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunan bakanlık "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması! Rusya'nın kararları kabul edilemez!

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Rusya yanlısı ayrılıkçıların bu sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzaladı. Karar birçok bölgede Ukrayna'nın egemenliğini reddettiği gerekçesiyle tepki topladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması! Rusya'nın kararları kabul edilemez!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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