Dışişlerinden Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Somali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Somali'nin Afgoye bölgesinde bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz. Bir Türk şirketinin şantiyesini hedef alan bu menfur saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir"

NE OLMUŞTU?

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine bombalı saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 2'si ağır 6 Türk vatandaşı ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 11 Somalili, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olayın arkasında bölgede benzer terör saldırıları gerçekleştiren Şebab örgütünün olduğu tahmin ediliyor.