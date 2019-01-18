Dışişleri sözcüsü: Kararlı duruşumuz Trump'a çekilme kararı aldırdı
Dışişleri sözcüsü Aksoy: YPG'nin rejimi Münbiç'e sokma çabalarına izin verilemeli. S400 detaylarını Amerika ile paylaşmadık. HTŞ İdlib'de ılımlı muhalifleri hedef almaya başladı. ABD'li Bolton'a Daeş'in kalıntılarını temizlemeye hazırız dedik.
Dışişleri sözcüsü Aksoy: YPG'nin rejimi Münbiç'e sokma çabalarına izin verilemeli. S400 detaylarını Amerika ile paylaşmadık. HTŞ İdlib'de ılımlı muhalifleri hedef almaya başladı. ABD'li Bolton'a Daeş'in kalıntılarını temizlemeye hazırız dedik.
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