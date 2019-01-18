İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Dışişleri sözcüsü: Kararlı duruşumuz Trump'a çekilme kararı aldırdı

Dışişleri sözcüsü: Kararlı duruşumuz Trump'a çekilme kararı aldırdı

Dışişleri sözcüsü Aksoy: YPG'nin rejimi Münbiç'e sokma çabalarına izin verilemeli. S400 detaylarını Amerika ile paylaşmadık. HTŞ İdlib'de ılımlı muhalifleri hedef almaya başladı. ABD'li Bolton'a Daeş'in kalıntılarını temizlemeye hazırız dedik.

Dışişleri sözcüsü: Kararlı duruşumuz Trump'a çekilme kararı aldırdı

Dışişleri sözcüsü Aksoy: YPG'nin rejimi Münbiç'e sokma çabalarına izin verilemeli. S400 detaylarını Amerika ile paylaşmadık. HTŞ İdlib'de ılımlı muhalifleri hedef almaya başladı. ABD'li Bolton'a Daeş'in kalıntılarını temizlemeye hazırız dedik.

Detaylar geliyor...


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.