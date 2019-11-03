Dışişleri'nden ABD'ye 'terörizm raporu' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 Yılı Terörizm Raporu'nda terör örgütü YPG'nin yer almamasıyla ilgili, "'PKK'nın Suriye'deki uzantıları" ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 Yılı Terörizm Raporu hakkında kendisine yöneltilen soruya, yazılı yanıt verdi. Raporda Türkiye'nin hem DEAŞ hem de PKK'dan maruz kaldığı terör tehdidinin ortaya konulduğunu, Türkiye'nin DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapıldığını belirten Aksoy, ayrıca 2015-2018 döneminde PKK'nın Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesine neden olduğunun kaydedildiğini aktardı.

'FETÖ'NÜN HER ÜLKE İÇİN TEHDİT OLDUĞU UNUTULMAMALI'

Raporda, YPG'nin adının zikredilmediğini belirten Sözcü Aksoy, "Bunun yerine "PKK'nın Suriye'deki uzantıları" ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir" dedi.

Raporda ayrıca FETÖ elebaşının "sürgünde bir din adamı" olarak anılmasının, darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamı taşıdığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

Kaynak: DHA