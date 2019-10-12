Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Misliyle karşılık veririz

Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in Türkiye'ye yönelik yaptırım yetkisi verilen kararnamenin imzalandığını bildirmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında "Misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" denildi.

TRUMP'IN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzaladığını ancak daha 'aktif hale' getirmediğini söylemiş ve ABD'nin "Eğer ihtiyaç duyarsa Türkiye'nin ekonomisine kilit vurabileceğini" iddia eden Mnuchin, konuyla ilgili finansal kurumların da bilgilendirildiğini kaydetmişti.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİRİZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Barış Pınarı Harekâtı'yla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı ülkemize yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair bugün bir açıklama yapmıştır.

Barış Pınarı Harekâtı başladığında ABD Yönetimine her seviyede bilgi aktarılmıştır. Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır."

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