İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Dışişleri’nden Bangladeş’e taziye

Dışişleri’nden Bangladeş’e taziye

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangın nedeniyle Bangladeş halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileğine bulunuldu.

Dışişleri’nden Bangladeş’e taziye

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangın nedeniyle Bangladeş halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileğine bulunuldu.

Dakka'nın tarihi Chawkbazar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.