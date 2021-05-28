Dışişlerinden BM'nin Filistin kararı açıklaması "Kararı memnuniyetle karşılıyoruz"

Filistin'de yaşanan katliamlar BM İnsan Hakları Konseyi'nde gündeme geldi. İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren karar kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan karar hakkında açıklama geldi

"İSRAİL'İN HESAP VERMESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da VTC ile hitap ettiği BM İnsan Hakları Konseyi (İHK) Filistin Özel Oturumunda, "Uluslararası hukuk ve insan haklarına saygının tesisi" başlıklı karar 24 evet, 9 hayır, 14 çekimser oyla kabul edildi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Kararın memnuniyet verici olduğunun vurgulandığı açıklamada, "BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumunda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu kararı, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasadışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Ülkemiz söz konusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin ve İİT ülkeleri öncülüğünde hazırlanan karar şöyle:

- Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail’de 1 Nisan 2021 tarihinden bu yana işlenen tüm uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku ihlallerini araştırmakla görevli olacak bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun İHK Başkanı tarafından atanarak ivedilikle göreve başlamasına karar verildi.

- Sözkonusu Komisyonun, İHK'nın 50. Oturumu ve Genel Kurul'un 77. Oturumundan başlamak üzere temel faaliyetleri konusunda yıllık olarak bilgilendirmede bulunması talep edildi.

- Tüm devletlere, sivil topluma, medya ve diğer ilgili paydaşlara sözkonusu Komisyon ile işbirliğinde bulunması çağrısı yapıldı.

- Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan sivil halka acil olarak insani yardım sağlanması için tüm devletlere, uluslararası ajanslara ve diğer donörlere çağrıda bulunuldu. İşgalci güç İsrail'e sözkonusu insani yardımların sevkiyatını engellememesi çağrısı yapıldı.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden (İHYK), bu karar tasarısının uygulanmasıyla ilgili gelişmeler hakkında İHK'nın 48. Oturumu'na sözlü bilgilendirmede bulunması talep edildi.

Kararda ülkemizce, “Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması”na ilişkin 2018 yılında BM Genel Sekreteri’nce Genel Kurula sunulan rapor ile bu raporun dayandığı BM Genel Kurul kararına atıf yapılması ve sözkonusu raporda yer alan koruma seçeneklerinin hayata geçirilmesi ihtiyacına vurgu yapılması sağlanmıştır.