Dışişlerinden Hindistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Hindistan'ın Uttar Pradesh ryaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: İHA