Dışişleri'nden Irak'a net mesaj!

Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda sivil zaiyat olduğu yönündeki açıklamasının kabul edilemez olduğu söylendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı. Maslahatgüzara, PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi. IKBY’nin bölgesinde düzenlenen harekata ilişkin IKBY makamları PKK’yı sorumlu tutan açıklama yapmışken, Irak’ın PKK’ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, ikili ilişkilerimizde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediği vurgulandı. Irak’ın egemenliğine değer verdiğimiz, bu nedenle de topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonlarımızın kararlılıkla süreceği kaydedildi.