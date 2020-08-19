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  3. Dışişleri'nden Mali açıklaması: Derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz

Dışişleri'nden Mali açıklaması: Derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığından Mali'deki darbe girişimine ilişkin yapılan açıklamada, "Darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Parlamento ve Hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz." denildi.

Dışişleri'nden Mali açıklaması: Derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,"Mali’de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Parlamento ve Hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dost ve Kardeş Mali’de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz.Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali’nin yanında yer almaya devam edecektir."

Dışişleri'nden Mali açıklaması: Derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz

NE OLMUŞTU?

Orta Batı Afrika ülkesi Mali'de 18 Ağustos(dün) silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından darbe girişimi yapıldı.Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti. Daha sonra öğle saatlerinde bir grup asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini, meclis ve hükümeti de feshettiğini duyurdu.

Dışişleri'nden Mali açıklaması: Derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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