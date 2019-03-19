Dışişleri’nden Mozambik’e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Mozambik'te meydana gelen yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı yayımlandı.

İdai kasırgasının yol açtığı yoğun yağış ve seller nedeniyle Mozambik'te çok sayıda can kaybı ve maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu elim olay karşısında dost Mozambik halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA