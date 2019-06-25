Dışişlerinden Suudi Arabistan’daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yemen'de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Kaynak: İHA