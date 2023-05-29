Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken, Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından ateş

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Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama

Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyir halindeyken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından ateş açılması sonucunda, teknede bulunan iki balıkçının hafif yaralandığı ve maddi zararın meydana geldiği olayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç kınamıştır.

Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

KAYNAK: AA

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