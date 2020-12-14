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Dışişleri'nden yaptırım tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri'nden yaptırım tepkisi!

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Dışişleri'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. ABD'yi bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye, vahim yanlıştan dönmeye çağırıyoruz"

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV'DAN ABD'YE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına ilişkin yapılan açıklama sonrası bir açıklama da Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yaptığı açıklamada "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye S-400 sebebiyle yaptırım kararı!Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye S-400 sebebiyle yaptırım kararı!

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ABD'YE SERT ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur" diyerek ABD'ye tepki gösterdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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