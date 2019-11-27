DİSK ile Belediye İş arasında üye kavgası

İZMİR Gaziemir Belediyesi'nde 9 yıldır Belediye İş Sendikası 4 No'lu Şube'de örgütlü bulunan 580 işçi, DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'ye geçti. Belediye İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, işçilerin baskı ile sendika değiştirdiğini ileri sürdü. Genel-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise iddialara, "Hodri meydan. DİSK ve Belediye İş Sendikası'nın örgütlü olduğu her yerde sandık kuralım. İşçi kimi tercih ediyorsa, oraya geçsin" sözleri ile karşılık verdi.

Gaziemir Belediyesi'nde çalışan 580 işçi, 9 yıl önce üye oldukları Türk İş'e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İzmir 4 No'lu Şube'den ayrılarak, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'ye geçti. Belediye İş Sendikası 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, "15 Ağustos'ta belediyenin bütün imkanları kullanılarak, 3 saat içerisinde 580 işçiyi DİSK'e geçirdiler. Sendikaya üye şu anda sadece 13 işçi kaldı. Yapılan etik değil" dedi. Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın, kendisine işten çıkarılacak işçilerin listesini verdiğini, bunu kabul etmediği için çalışanların baskı ile sendika değiştirdiğini ileri süren Ayhan Doğan, "Biz bu pazarlıkların içerisinde olmadığımız için bunlar yaşandı. Sadece çalışmayan veya bankamatik çalışan varsa bunların çıkarılmasını istedik. Alnının teri ile çalışanların çıkarılmamasını isteyince, bizim üyelerimiz baskı ile DİSK'e geçirildi. Şimdi işçilerin sosyal hakları ödenmiyor" dedi.

BAŞKAN HALİL ARDA DA DESTEK VERDİ

DİSK'e geçen işçiler de, bugün sendika yöneticileri ile birlikte belediye binası önünde toplandı. Burada üzerinde, "Gücümüz birliğimizden gelir, DİSK Genel İş ailesine hoş geldiniz" yazılı pankart taşındı, "İnadına sendika, inadına DİSK" sloganları atıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, işçilere destek vererek, "Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Tek bir hedefimiz var. Mutlu insanların yaşadığı bir şehri yönetmeye çalışıyoruz. Hepinizin işi kutsal, yaptığınız işten keyif alın. İnsanlar sabah işe giderken siz onlara, "Günaydın, iyi günler, hayırlı işler" deyin. Şehrimizi temizlerken şarkılar söyleyin, ıslıklar çalın. Alnınızın teri ile emeğinizle evinize helal lokma götürüyorsunuz, bundan güzel bir iş olur mu? Gaziemir sınırlarını zorluyor, burayı dünyaya açmaya çalışıyoruz. Bizim tarımımız yok, hayvancılığımız yok, Turizmimiz yok ama bizim havaalanı, serbest bölge ve fuarımız var. Biz bir dünya kentiyiz. Bunun için insanlarımız da bu vizyona uygun olmalı. Size ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte bu kenti yönetiyoruz, iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum" dedi.

'İŞ YERLERİNE SANDIK KURALIM'

Genel-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, Doğan'ın iddialarına yanıt verdi. Yıldız, şunları söyledi:

"İşçi istediği sendikaya üye olabilir. Gaziemir emekçileri, yıllardan beri işçinin ve emekçinin hakkını aramayan, işçiyi kapalı kapılar arkasında satan sendikayı bırakarak DİSK Genel İş Sendikası'na üye oldu. Bizde söz, karar, yetki tabanındır. Toplu sözleşme yetkisini bekliyoruz. Bu yetki geldiğinde, sözleşme taslağını birlikte hazırlayacağız. Emekçi kardeşlerimizin kabul etmediği hiçbir şeyin altına imza atmayacağız. İşçiler sorun yaşarken bağlı oldukları sendika ortalıkta yoktu. Nerede olduklarını kimse bilmiyordu. Ama bugün buradaki 580 arkadaşımızın kendi hür iradesi ile DİSK'e geçmelerini hazmedemediler. Belediye İş'in bütün şubelerine sesleniyorum. Hodri meydan. DİSK ve Belediye İş Sendikası'nın örgütlü olduğu her yerde sandık kuralım. İşçi kimi tercih ediyorsa, oraya geçsin. İZENERJİ'ye de sandık koyun, buradaki emekçiler eğer Belediye-İş'i tercih ederlerse "Eyvallah" deyip, ellerini sıkıp çekileceğim. Söz veriyorum."

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, "DİSK ailesine hoş geldiniz. Bundan sonra sadece ücret sendikacılığı yapılmayacak. Toplumsal muhalefette de yan yana olacağız. Siz belediye başkanı seçmediniz. Bir yol arkadaşı seçtiniz. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiniz, birlikte üreteceğiniz, bu kentin güzelleşmesinde sokağından kaldırımına kadar birlikte koşturacağınız bir yol arkadaşınız var. Yol arkadaşına sahip çıkmanızı ve Gaziemir'i büyütmenizi istiyoruz" diye konuştu.

İşçiler, Halil Arda'ya çiçek verdikten sonra dağıldı.

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Kaynak: DHA