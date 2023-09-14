DİSKİ yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Sur ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaş ve Yiğitçavuş mahallerindeki içme suyu ve altyapı projeleri bitme aşamasına gelindi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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DİSKİ yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Sur ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaş ve Yiğitçavuş mahallerindeki içme suyu ve altyapı projeleri bitme aşamasına gelindi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarında altyapı ve içme suyu şebeke çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ ekipleri, Sur ilçesinin yeni yerleşim yerlerinden olan Yukarıkılıçtaşı ve Yiğitçavuş mahallerinde içme suyu ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Yukarıkılıçtaş Mahallesinde ise 5 bin 854 metre kanalizasyon şebekesi, 3 bin 383 metre kanalizasyon terfi hattı çalışmalarında sona gelindi. Yiğitçavuş Mahallesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 bin 984 metre içme suyu şebeke hattı ve 350 abone bağlantısı gerçekleştiriliyor.

Altyapı çalışmaları çerçevesinde ise 10 bin 282 metre kanalizasyon şebeke hattı, 294 metre kanalizasyon terfi hattı, 270 muayene bacası ve 55 metre yatay sondaj yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ile çalışma yapılan alanlarda incelemelerde bulundu, teknik personelden projelerin geldiği aşamalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne dikkat çeken Çiftçi, "Mahallerimizin alt yapıları muntazam bir şekilde yapılıyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kentin, modern ve konforlu bir altyapıya kavuşmasını sağlamak için sorunlu olan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını aktaran Tutşi ise, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek gerekli adımları attığını belirtti.

DİSKİ yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

DİSKİ yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

DİSKİ yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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