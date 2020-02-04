DİSKİ’de AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü kuruldu

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde, başta AB fonları olmak üzere Dünya Bankası, Japon JICA ve Avrupa Yatırım Bankası gibi ek kaynak ve kredi temin işlemlerinin takibini yapacak olan AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü kuruldu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun hizmet belediyeciliği perspektifinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde başta AB fonları, Dünya Bankası, Japon JICA ve Avrupa Yatırım Bankası gibi hibe ve krediler için gerekli başvuru prosedürlerin takibi, projelerin hazırlanması ve sözleşmelerin yönetimlerini gerçekleştirecek, AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü kuruldu. İyi derecede İngilizce bilen, AB fonlarını temin prosedürleri ile sözleşme mevzuatları konusunda tecrübeli teknik personellerin bulunduğu AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Türkiye'de ilgili Bakanlıklar aracılığıyla veya uluslararası ülke birliklerince direkt olarak çevre ve altyapı sektörleri için temin edilecek hibe ve kredili fon programlarını takip edecek.

Önemli projeler AB fonları ile finanse edilecek

Ayrıca, DİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Diyarbakır'ın orta ve uzun vadede ihtiyacı olan büyük projeler için ihtiyaç duyacağı finansmanın özellikle dış hibe fonlarıyla temin edilmesini sağlayacak. DİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün, IPA II-Katılım Öncesi Yardım Fonu kapsamında 13 milyon 444 bin 158 euro bütçeli Bismil Atıksu Projesi yapım işi ile 19 milyon 848 bin 637,97 euro bütçesi olan Gözeli İçme Suyu Temini Projesi Su Kayıplarını Azaltma SCADA Projesi, Dicle Pompa İstasyonu Projesinin de takibini yapacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA