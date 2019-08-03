DİSKİ’den su açıklaması

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son günlerde gündemde olan içme suyu sıkıntısı konusuna yanıt verdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı basın ve yayın organlarının yaptığı yanlı, kasıtlı ve doğru olmayan haberler nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Günlük 285 bin metreküp üretilen su ile 2 milyon kişinin su ihtiyacının karşılanmasına rağmen bilinçsiz su tüketimi, yeşil alan sulamaları, enerji kesintileri, trafo ve benzer arızalar nedeniyle yaşanan kısa süreli su kesintileri, bazı basın ve yayın organlarının bilinçli, yanlı ve gerçek dışı hazırladıkları haberlerle kamuoyunun yanıltılmaya çalışılıyor" denildi.

Halkın su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bütün çalışmaların DİSKİ'nin web sitesi ve sosyal paylaşım hesaplarından duyurulduğu belirtilen açıklamada, "DİSKİ Genel Müdürlüğü kent merkezinde günlük ortalama 285 bin metreküp su üretim kapasitesine sahiptir. Yaz aylarında bu üretim miktarı risk alınarak günde 300 bin metreküpün üzerine kadar çıkarılabilmektedir. Diyarbakır kent merkezine arz edilen günlük su miktarı uluslararası standartlarda su tüketilmesi halinde bile 2 milyon nüfusa yetebilecek kadardır. Oysa kent merkezimizin nüfusu günlük hareketli nüfus dahil 1 milyon 200 bin civarındadır. İhtiyacın çok üzerinde su üretiyoruz. Ancak bilinçsiz su tüketimi, yeşil alan sulamaları, zaman zaman meydana gelen enerji kesintileri ya da trafo ve benzeri arızalar ile içme suyu şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle su arzında kesintiler olabilmektedir. Bu kesintiler de kısa süreli olup bahsedildiği gibi aylar süren kesintiler değildir. Ayrıca DİSKİ Genel Müdürlüğü su şebekesi sistemini 24 saat uzaktan takip edebilecek teknolojiye sahiptir. Dolayısıyla içme suyu şebeke sistemimiz herhangi bir ihmale fırsat verilemeyecek kadar kontrol edilebilir durumdadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA