Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! "AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı"

Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailelere prezervatif kullanımının önemini anlattı. İlginç yaklaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Büşra Mercimek
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Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! "AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı"

Prof. Dr. Celal Şengör, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme yeni bir yön vermeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullandığı bilinen Şengör, geçtiğimiz gün Teke Tek programındaki sözleri nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti. Son olarak, ailelere verdiği kontrollü üreme dersiyle takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı

TEPKİ ÇEKTİ

Celal Şengör paylaşımında, "Prezervatifler negatif evrime yol açtı. Akıllı insanlar doğum kontrolü yaptığı için, daha da azalırken, aptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı" ifadelerine yer vererek, soruşturma kapsamını yineledi. Bu defa halkı aşağılayan Şengör'e takipçileri tarafından dışkısını yediği gün hatırlatıldı.

Öte yandan halkın bir kesimini "Aptal" olarak adlandırması ise yeni eleştirilere yol açtı.

Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı

İFADE VERDİ

23 Mayıs’ta katıldığı bir programda Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim“ şeklinde konuşan Prof. Dr. Celal Şengör’e ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçutla soruşturma başlatılmıştı. Şengör, ifade vermek için adliyeye gitti.

Celal Şengör Hz. Musa ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

“Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Musevilik’e bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.”

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