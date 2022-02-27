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Diskur ne demek, TDK'ya göre Diskur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diskur kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diskur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diskur nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diskur kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diskur ne demek, TDK'ya göre Diskur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diskur ne demek? Diskur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diskur kelimesi. Peki diskur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diskur nedir, diskur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİSKUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diskur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Diskur kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diskur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söylev, nutuk

DİSKUR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- diskur geçmek (veya çekmek)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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