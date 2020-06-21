Dişlerdeki rahatsızlık bütün vücudu etkiliyor

Diyarbakır'da görevli diş doktoru Remziye Yüce, ağız ve diş sağlığının sadece düzgün konuşmak, sağlıklı beslenmek, güzel bir gülüşe ve ferah bir nefese sahip olmak için değil, aynı zamanda bütün vücut sağlığı için çok önemli olduğunu söyledi.

Diş doktoru Yüce, ağız ve diş sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağız ve diş sağlığının bozulmasının sindirim sisteminde, kalp, beyin, böbrek ve eklemlerde ciddi sağlık sorunları oluşturabileceğini kaydeden Yüce, "Dişlerdeki çürük enfeksiyonu kan yolu ile vücudun çeşitli yerlerine yerleşebilir. Kalp, sindirim sistemi, dolaşım sisteminde de çeşitli rahatsızlıklar oluşabilir. 5-17 yaş grubu çocuklarda büyüme yetersizliği meydana gelebilir. Diş ve diş eti hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasındadır. Ağız ve diş sağlığı doğrudan hayatı tehdit etmediği için diğer hastalıklar kadar önemsenmemektedir. Her zaman ağrının tavan yaptığı noktada son çözüm olarak hekime başvurmaktadır. Her ne kadar bilinçli bir kesim oluşsa da toplumun büyük bir kesimi hala diş hekimine düzenli ziyaretlerde bulunmamaktadır" dedi.

"Diş eti hastalığı çene kemiğinin erimesine neden olabilir"

Diş eti hastalıklarının kimi zaman dişlerin içinde bulunduğu çene kemiğinin erimesine kadar ilerleyen bir etkiye neden olabileceğini aktaran Yüce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birçok araştırma göstermiştir ki diş eti iltihabı, diş kaybı ve diğer ağız ve diş hastalıkları, koroner arter rahatsızlıkları, karotid arter de incelme, felç ve diğer tip kalp hastalıklarının artmasında ciddi risk faktörü oluşturmaktadır. Çiğneme eksikliği ve kilo alımı. Ağız ve diş sağlığının bozulması sonucunda birçok dişini kaybeden hastalarımız artık yeterli çiğneme yapamamaktadır. Yeterli bir çiğneme fonksiyonun olmadığı durumlarda ağızda başlaması gereken sindirim işlemi eksik kalarak besinler sindirilmeden mideye gönderilmektedir. Sindirilmeden sisteme katılan besinler mide ve diğer sindirim organları tarafından çok daha fazla enerji harcanarak işleme alınmaya çalışılır. Böylelikle kalp ve dolaşım sistemi çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kalır. Birçok kez tekrarlanan bu alışkanlık sonucunda kalp ve damar sistemi besinleri depolamaya kendine ek enerji depoları oluşturmaya gerek duyar. Diş ve diş eti sağlığı, ağızda başlayan sindirim sistemi genel vücut sağlığınızı ve kilonuzu denge tutmaktadır. Sağlıksız, eksik ağız ve diş sağlığı olan hastalarımız vakit kaybetmeden biz diş hekimlerine düzenli kontrol ve tedavilerine başlayarak diğer tüm vücut ve organlarını önemli ölçüde koruyabilir."

Kaynak: İHA