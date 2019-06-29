Dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olan hayvan nedir? sorusu kim milyoner olmak isterde çıktı. Peki Dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca bile dayanabilen hayvan hangisidir? İşte cevabı...

Dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olan hayvan nedir?

HANGİSİNİN BİR TÜRÜNÜN DİŞLERİ DÜNYADAKİ BİLİNEN EN GÜÇLÜ BİYOLOJİK MADDE OLUP KARBONU ELMASA ÇEVİREBİLECEK BASINCA DAYANIR?

Hangisinin bir türünün dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek basınca dayanır? 29 Haziran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisinin bir türünün dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek basınca dayanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunda Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 29 Haziran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soru ve cevapları merak ediliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hangisinin bir türünün dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek basınca dayanır? 29 Haziran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisinin bir türünün dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek basınca dayanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunda Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 29 Haziran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soru ve cevapları merak ediliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

A: Kerevit

B: Salyangoz

C: Komodo Ejderi

D: Hipopotam

Doğru cevap: Salyangoz (B)

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