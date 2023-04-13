Disney Plus Kimin, Hangi Ülkenin?

Disney Plus ülkemizde en çok izlenen dijital medya araçlarının başında geliyor. Yayınladığı dizi ve filmler ile seyircisine unutulmaz anlar yaşatıyor. Peki bu mecra hangi ülkeye ait biliyor musunuz? Bunun cevabını merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

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Disney Plus Kimin, Hangi Ülkenin?

Her alanda olduğu gibi televizyon sektöründe de son derece önemli gelişmeler bulunuyor. Bugün evrenselleşen dünya düzeni içinde insanlar istedikleri tüm programlara rahatlıkla istedikleri zaman ulaşabiliyor. Global ölçekte zamandan ve mekândan bağımsız yapan yayın kuruluşları müşterilerine özel ayrıcalıklı yayınlar sunuyor. Bunlardan bir tanesi de yakın dönemde ülkemizde de yayın hayatına başlayan Disney Plus isimli kuruluş olup bu noktada insanlar birçok şeyi merak ediyor.

Hangi Ülkeye Ait

İşte onlardan bir tanesi de Disney Plus kimin, hangi ülkenin olduğudur. Hemen bu sorunun yanıtını vermek gerekir ise şu şekilde bir açıklama yapılabilir: Disney Plus Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yayın kuruluşudur. Disney Plus Walt Disney Company isimli dünya devi sinema yapımcısı kuruluşun Media and Entertainment Distribution bölümünce dünya çapında işletiliyor.

Disney Plus'a Nasıl Giriş Yapılır?

Disney Plus kimin, hangi ülkenin sorusunun yanıtını üstte bu biçimi ile verdikten sonra nasıl izlenir sorusunun yanıtını da bilmeyenler için vermek gerekir. Benzer örnekleri ülkemizde de giderek artan bir biçimde görüldüğü gibi internet üzerinde yayın yapan bir platformdur. Dünyada over the top olarak da tanımlanan seç izle biçiminde yayın yapar. Ücretli bir abonelik sistemi vardır.

İnternete erişim sağlanan her yerden kişi abone olduktan sonra Disney Plus yayınlarını rahatlıkla izleyebilir. Dünya çapında sonsuz eğlence şiarı ile yayın yapar. Üye olmak için kuruluşun internet sitesine girip ilk aşamada mail adresinin girilmesi yeterlidir. Sonra site adım adım yönlendirme yapar. Üye olunduktan sonra da kullanıcı adı ve şifre ile girerek yayınlar izlenebilir.

Disney Plus'da Türk Yapımları

Disney Plus kimin, hangi ülkenin ve akabinde abonelik ile ilgili bilgileri üstte bu biçimde verdikten sonra biraz da sistem üzerinden yayınlanan Türk yapımlarına bakmak gerekir. Sadece Disney Plus’ta kapalı ortamda yayınlanan çok özel Türk dizileri vardır. Platform ülkemize son derece ses getiren Dünya ile Benim Aramda ve Kaçış ile girmiştir. Bu iki yapım dışında Ru, Gri, Avcı gibi öne çıkan ve çok ses getiren başka Türk dizileri de vardır. Ayrıca sadece bu platformda yayınlanan Şark Bülbülü isimli Ata Demirer filmi de vardır.

Disney Plus'ta Başka Ne İzlenir?

Son olarak Türk yapımları dışında başka ne izlenir diye merak edenlere de şu yanıt verilebilir: Amerikan Film endüstrisi denilince akla ilk gelen stüdyolarından olan Marvel stüdyolarının çok özel yapımları, bunun yanı sıra Walt Disney'in çok özel yapımları, çok özel animasyon filmleri, National Geographic belgeselleri, özel duygusal yapımlar, artık bir klasik haline gelen dünyaca ünlü diziler platformda olan izlenebilecek yapımlar arasında yer olur. Oyun konsolları ve akıllı bilgisayarlardan da rahatlıkla izlenebilir bu yapımlar insanlara keyifli vakitler geçirtir.

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