Kıyasıya rekabet eden ve çağımızın en çok kullanılan platformlarından biri haline gelen dijital içerik platformlarının milyonlarca kullanıcısı bulunmakta. Disney Plus da bu platformlardan biri. Bugün Türkiye'de kullanıma sunulan platform için Disney Plus nedir, içerikler neler? Disney Plus Türkiye yıllık, aylık kaç TL? Aynı anda kaç kişi izleyebilir? Uygulaması neden yok, uygulama ne zaman çıkacak? soruları merak edildi. İşte detaylar...

DISNEY PLUS NEDİR, İÇERIKLER NELER? DISNEY PLUS TÜRKIYE YILLIK, AYLIK KAÇ TL?

İnsanlar, okula giderken, toplu taşıma kullanırken ve boş kaldığı her an izleyecek ya da dinleyecek bir şeyler arıyor. Bilindiği üzere bu vakitleri değerlendirmede başvurulan ilk aktivite dizi-film izlemek oluyor. Bu nedenle Netflix, HBO, Exxen ve benzeri platformlar ön plana çıkıyor.

Dünya'da milyonlarca izleyiciyle buluşan ve izlenme rekorları kıran How I Met Your Mother, The Walking Dead, The Kardashians, The Dropout, How I Met Your Father, Marvel Studios'dan Loki, Hawkeye ve WandaVision gibi yapımları barındıran ABD merkezli dijital içerik platformu Disney Plus da Türkiye'de bugün itibarıyla kullanıcılarla buluştu.

Disney Plus'ın Türkiye'de kullanıma sunulacağının duyurulduğu günden beri merak edilen bir konu da abonelik fiyatlarının ne kadar olacağıydı? Şirket tarafından duyurulan ücretlendirmeler şu şekilde:

Disney+ Türkiye aylık abonelik fiyatı: 34,99 TL

Disney+ Türkiye yıllık abonelik fiyatı: 349,90 TL (Aylık 29,16 TL)

AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR? UYGULAMASI NEDEN YOK, UYGULAMA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Diğer seçenekler gibi Disney Plus da 4 farklı cihazda aynı anda izleme fırsatı sunuyor. Birden fazla cihazda izleme fırsatı sunulan Disney Plus'ta aynı zamanda telefon, bilgisayar ya da tablet gibi 10 farklı cihaza kadar da indirme imkanı tanınıyor.

Kullanıcılar oluşturdukları hesapları birden fazla kullanıcıyla kullanabildikleri gibi, bir hesapta 7 farklı kullanıcı için kişisel profil de oluşturabiliyorlar. Bir tek hesabı ortak olarak kullanan kişiler, kendi beğenilerine göre izledikleri içerikleri diğer profillerden bağımsız olarak izleyebiliyorlar.