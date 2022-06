Milyonlarca kullanıcısı bulunan dijital platform Disney Plus, Türkiye'de yayın hayatına başladı. İçerisinde film, dizi, belgesellerin yer aldığı tanınmış yapımların yer aldığı platformun Türkiye'de geniş bir kullanıcı sayısına ulaşması beklenirken vatandaşlar da platform hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunmaya başladılar. Bu kapsamda "Disney Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Disney Plus aylık, yıllık üyelik nasıl yapılır?" sorularının yanıtları haberimizde...

DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Disney Plus'un üyelik ücreti internet sitesinde yer alan bilgilere göre aylık 34,99 TL'dir. Eğer yıllık üyelik almak isterseniz yüzde 15'in üzerinde indirim kazanabilirsiniz. Yıllık ücret ise 349,90 TL olarak belirlendi.

Öte yandan Disney Plus, Türkiye'de faaliyete geçmesi nedeniyle kısa bir süre de olsa 8 aylık ücret karşılığında 12 ay izleme imkanına sahip olacak. Söz konusu ücret ise 179,90 TL olarak duyuruldu.

DİSNEY PLUS AYLIK, YILLIK ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Disney Plus üyesi olmak için internet sitesine girdikten sonra kendinize uygun üyelik seçeneklerinden birine tıklayınız.

Daha sonra mail adresinizi ilgili alana yazın, kabul et ve devam et seçeneğine tıklayarak devam edin.

Akabinde ise karşısına çıkan ekranda kendinize uygun bir güçlü parola oluşturun.

Karşınıza çıkan ödeme ekranında kart bilgilerini girerek Kabul et ve devam et seçeneğine tıklayınız. Üyelik işlemleriniz tamamlanacak ve içeriklerden faydalanabileceksiniz.

DİSNEY PLUS NEDİR?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

• Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

• GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

DİSNEY PLUS'TA NELER VAR?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+’ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın.

• Disney’den “Cruella” ve “Enkanto” gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

• Pixar’ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için “Luka” ve “Soul” gibi iç ısıtan hikayeler

• Marvel Studios’dan mutlaka görülmesi gereken “Loki”, “Hawkeye” ve “WandaVision” gibi orijinal içerikler

• “Obi-Wan Kenobi” ve “The Mandalorian” gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

• Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

• Herkesin konuştuğu “The Dropout”, “How I Met Your Father” gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek “How I Met Your Mother” ve “The Walking Dead” gibi dünyaca ünlü fenomen diziler.