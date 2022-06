Disney Plus uygulaması neden yok? Uygulama ne zaman çıkacak? Son dönemlerin popüler platformlar arasında parlayan yıldızı Disney Plus bugün itibariyle Türkiye’de kullanıma açıldı. Müjdeli haberi duyan dizi-film severler ise Disney Plus dünyasını keşfetmeye koyuldu...

DİSNEY PLUS UYGULAMASI NEDEN YOK?

Dünya'da kitleleri peşinden sürükleyen ve izlenme rekorları kıran How I Met Your Mother, The Walking Dead, The Kardashians, The Dropout, How I Met Your Father, Marvel Studios'dan Loki, Hawkeye ve WandaVision gibi yapımları barındıran ABD merkezli dijital içerik platformu Disney Plus Türkiye'de bugün itibarıyla kullanıcılarla buluştu.

Disney Plus 4 farklı cihazda aynı anda izleme fırsatı sunuyor. Disney Plus'ta aynı zamanda telefon, bilgisayar ya da tablet gibi 10 farklı cihaza kadar da indirme imkanı tanınıyor.

Kullanıcılar oluşturdukları hesapları birden fazla kullanıcıyla kullanabildikleri gibi, bir hesapta 7 farklı kullanıcı için kişisel profil de oluşturabiliyorlar. Bir tek hesabı ortak olarak kullanan kişiler, kendi beğenilerine göre izledikleri içerikleri diğer profillerden bağımsız olarak izleyebiliyorlar.

UYGULAMA NE ZAMAN ÇIKACAK?

14 Haziran 2022 Salı günü saat sabah 10:00'da resmi faaliyetlerine başlayan platformun mobil uygulamasının önümüzdeki günlerde sinemaseverlerle buluşturulması bekleniyor.

DİSNEY PLUS TV'DE NASIL İZLENİR?

​​​​​​​

Disney Plus'un desteklediği Smart TV'ler:

Android TV cihazları (Arçelik, Beko, Vestel ve daha fazla)

Hisense smart TV'ler

LG WebOS smart TV'ler

Panasonic smart TV'ler

Samsung Tizen smart TV'ler

Desteklenen Android TV modelleri

Disney+, aşağıdakiler dahil olmak üzere Android 5.0 veya daha yeni sürümlere sahip bir dizi Android TV modelini ve set üstü kutuyu destekler:

Arçelik*

Beko*

Chromecast ve Google TV

Dynalink TV BOX

Hisense

onn. Android TV UHD Streaming Device

Sharp

Sony Bravia

NVIDIA SHIELD TV

Vestel*

Xiaomi Mi Box

Başlamak için Google Play Store'dan Disney+ uygulamasını indirin.

* Disney+ henüz Linux işletim sistemli Arçelik, Beko ve Vestel TV'leri desteklememektedir.

Desteklenen Hisense TV modelleri

Disney+, aşağıdaki işletim sistemlerine sahip belirli Hisense smart TV'leri (2017 veya daha yeni modeller) destekler:

VIDAA 2.5

VIDAA 4.0 veya daha yeni sürümler

Modeliniz destekleniyorsa Disney+ uygulamasını VIDAA Home Launcher'da bulabilirsiniz.

Desteklenen LG TV modelleri

Disney+, WebOS 3.0 veya daha yeni sürümlere sahip LG TV'leri (2016 ve daha yeni modeller) destekler.*

Başlamak için LG Content Store'dan Disney+ uygulamasını indirin.

*LG TV web tarayıcısı uygulamasında veya NetCast işletim sistemine sahip LG TV'lerde çevrimiçi izleme özelliğinin desteklenmediğini lütfen unutmayın.

Desteklenen Panasonic TV modelleri

Disney+, My Home Screen işletim sistemine sahip olan ve ürün kodları aşağıdakilerle başlayan 4K Panasonic smart TV'leri (2017 veya daha yeni modeller) destekler:

EZ veya EX

FZ veya FX

GZ veya GX

HZ veya HX

JZ veya JX

Ana Ekran menüsünde Disney+ uygulamasını bulun.

Desteklenen Samsung smart TV modelleri

Disney+, Tizen işletim sistemini kullanan Samsung smart TV'leri (2016 modellerin çoğu veya daha yeni modeller) destekler.*

TV'nizde Disney+ önceden yüklü gelmemişse başlamak için Samsung Uygulama Mağazası'ndan uygulamayı indirebilirsiniz.

*Samsung TV web tarayıcısında veya Orsay işletim sistemine sahip Samsung TV'lerde çevrimiçi izleme özelliğinin desteklenmediğini lütfen unutmayın.