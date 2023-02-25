Ditmar Bicaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ditmar Bicaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ditmar Bicaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ditmar Bicaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ditmar Bicaj 26 Şubat 1989 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ditmar Bicaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MBA SPORTS yapmaktadır. Ditmar Bicaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ditmar Bicaj'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ditmar Bicaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ditmar Bicaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ditmar Bicaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ditmar Bicaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2008 yılında Belasitsa

1 Temmuz 2009 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2010 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2014 yılında FK Kukësi

14 Temmuz 2014 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2015 yılında FK Partizani

1 Ağustos 2016 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2017 yılında Flamurtari FC

30 Temmuz 2018 yılında KF Teuta

5 Ağustos 2019 yılında FK Bylis

1 Eylül 2020 yılında KF Skënderbeu

27 Ağustos 2021 yılında Flamurtari FC

Ditmar Bicaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ditmar Bicaj şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dinamo Tiranë (-2006)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.