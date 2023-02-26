Dito Pachulia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dito Pachulia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dito Pachulia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dito Pachulia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dito Pachulia 5 Temmuz 2002 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დიტო ფაჩულია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dito Pachulia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dito Pachulia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 25 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Dito Pachulia'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dito Pachulia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dito Pachulia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dito Pachulia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dito Pachulia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Gagra

25 Haziran 2021 yılında Dinamo II

Dito Pachulia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dito Pachulia şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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