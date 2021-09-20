Diva, Benzemez Kimse Bize'nin canlı yayınına alkollü mü çıktı? Bülent Ersoy'un açıklaması dikkat çekti!

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla geçtiğimiz akşam Star TV'de yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programına konuk olan Bülent Ersoy'un konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti. Bülent Ersoy'la ilgili çok sayıda tweet atılmasıyla ünlü sanatçı kısa süre içinde gündem oldu.

DİVA'DAN AÇIKLAMA

Canlı yayında açıklama konuya ilişkin yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" dedi.

Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını onayladı.

"HEYECANDAN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Ünlü sanatçıyı destekleyen Yıldız Tilbe de "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Mustafa Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan" diye konuştu.

"KOVULDUK"

Öte yandan Yıldız Tilbe'nin şarkı söylediği gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un "Son program kovulduk" dediği duyuldu.