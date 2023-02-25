Divaldo Zema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Divaldo Zema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Divaldo Zema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Divaldo Zema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Divaldo Zema 12 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Divaldo Zema Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Divaldo Zema'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Divaldo Zema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Divaldo Zema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Divaldo Zema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Divaldo Zema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FK Apolonia

Divaldo Zema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Divaldo Zema şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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