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Divan Kalemi ne demek, TDK'ya göre Divan Kalemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Divan Kalemi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Divan Kalemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Divan Kalemi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Divan Kalemi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Divan Kalemi ne demek, TDK'ya göre Divan Kalemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Divan kalemi ne demek? Divan kalemi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi divan kalemi kelimesi. Peki divan kalemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre divan kalemi nedir, divan kalemi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİVAN KALEMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Divan kalemi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre divan kalemi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sadrazam buyruklarının ve fermanlarının yazıldığı yer

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