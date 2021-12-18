Divanıharp ne demek, TDK'ya göre Divanıharp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Plaçka ne demek, TDK'ya göre Plaçka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Egosantrik ne demek, TDK'ya göre Egosantrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Katmerli Birleşik Zaman ne demek, TDK'ya göre Katmerli Birleşik Zaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Taksa ne demek, TDK'ya göre Taksa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kalotip ne demek, TDK'ya göre Kalotip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ABD Başkanı Biden gaflara doymuyor! Sosyal medyada gündem olduTensik ne demek, TDK'ya göre Tensik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Emrullah İşler kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler neden öldü?Son dakika | 2022 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Divanıharp ne demek, TDK'ya göre Divanıharp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Divanıharp ne demek, TDK'ya göre Divanıharp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Divanıharp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Divanıharp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Divanıharp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Divanıharp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Divanıharp ne demek, TDK'ya göre Divanıharp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Divanıharp ne demek? Divanıharp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi divanıharp kelimesi. Peki divanıharp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre divanıharp nedir, divanıharp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİVANIHARP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Divanıharp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Divanıharp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre divanıharp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Askerî mahkeme

DİVANIHARP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Beni ordudan atmak için divanıharbe verdiler.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT