Divanıharp ne demek, TDK'ya göre Divanıharp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Divanıharp ne demek? Divanıharp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi divanıharp kelimesi. Peki divanıharp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre divanıharp nedir, divanıharp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİVANIHARP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Divanıharp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Divanıharp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre divanıharp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Askerî mahkeme



DİVANIHARP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Beni ordudan atmak için divanıharbe verdiler.

