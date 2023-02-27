Divine Naah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Divine Naah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Divine Naah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Divine Naah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Divine Naah 20 Nisan 1996 tarihinde Obuasi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Divine Yelsarmba Naah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Divine Naah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Divine Naah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Divine Naah'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Divine Naah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Divine Naah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Divine Naah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Divine Naah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Man City U21

1 Ağustos 2014 yılında Strømsgodset

31 Aralık 2014 yılında Man City U21

1 Şubat 2015 yılında NAC Breda

30 Haziran 2016 yılında Man City U21

29 Temmuz 2016 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2017 yılında Man City U23

23 Şubat 2017 yılında Örebro SK

26 Temmuz 2017 yılında Man City U23

31 Ocak 2018 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2018 yılında Man City U23

1 Temmuz 2018 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Raanana

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Mosta FC

1 Temmuz 2021 yılında Kauno Zalgiris

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Divine Naah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Divine Naah şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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