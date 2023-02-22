Divine Nwachukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Divine Nwachukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Divine Nwachukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Divine Nwachukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Divine Nwachukwu 25 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Divine Nwachukwu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Activity Chambers yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Divine Nwachukwu'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Divine Nwachukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Divine Nwachukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bendel Ins.
Divine Nwachukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Divine Nwachukwu şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Divine Nwachukwu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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