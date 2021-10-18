Twitter'da öğlen saatleri sularında Diwot Coin başlığı tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan para biriminin ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Diwot Coin nedir, nasıl ve nereden alınır? Diwot Coin Twitter'da neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki, Diwot Coin nedir, nasıl ve nereden alınır? Diwot Coin Twitter'da neden gündem oldu? İşte detaylar...

DİWOT COİN NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Diwot Coin başlıklı bir para birimi bulunamamaktadır. Bu isme en yakın DOT Coin vardır. DOT Coin ise tam ismi, Polkadot'dur. DOT sisteminde üç amaca hizmet eden kripto para birimi DOT sistemin ilerleyişi ve devamlılığı için önemli bir yer tutmaktadır. DOT token ile Polkadot sisteminde yönetim hakkı tanınması, sistemin sağlıklı yürütülebilmesi için staking ve yapılan işlemlerde harcama olarak kullanılan bonding yöntemidir.

DOT 2017 yılında yapılan ICO ile piyasaya sürüldü. ICO sonrası piyasaya 10.000.000 DOT sürüldü. Daha sonra 2019 ve 2020 yılında tekrar piyasaya sürülen miktar ile 937.000.000 DOT olmuştur.

Türkiye’de, Türk Lirası ile Polkadot satın almak zannedildiğinin aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ve resmi evrağa ihtiyaç duymadan Polkadot satın alabilirsiniz.

DİWOT COİN TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde 1. sıraya yükselen Diwot Coin'in neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler ilgili tweet paylaşılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.