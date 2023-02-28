Dixon Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dixon Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dixon Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dixon Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dixon Contreras 26 Nisan 2002 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Dixon Andrés Contreras Salvo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dixon Contreras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andes SM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dixon Contreras'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dixon Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dixon Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dixon Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dixon Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Palestino

Dixon Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dixon Contreras şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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