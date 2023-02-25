Dixon Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dixon Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dixon Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dixon Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dixon Vera 6 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Dixon Jair Vera Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dixon Vera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dixon Vera'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Dixon Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dixon Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dixon Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dixon Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CS Emelec

Dixon Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dixon Vera şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dixon Vera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Independiente del Valle (-2015)

Ekvador U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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