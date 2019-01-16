Diyabetli kedisini tedavi ettirmek için onlarca kilometre yol kat ediyor

Bursa'da 19 yıl baktığı kedisinin şeker hastası olduğunu öğrenen sahibi, onlarca kilometre yol kat edip hayvanı hastaneye götürüyor.

Gemlik ilçesinde yaşayan Rüveyde Yaman, 19 yıl önce sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendi. Normal kedilerin 12-15 yıl ömrü olurken, Yaman'ın kedisi Leydi, iyi bakılması sayesinde 19 yaşını buldu. Kedisinin şeker hastalığına yakalandığını öğrenen Yaman'ın dünyası başına yıkıldı. Rüveyde Yaman, kedisini tedavi ettirmek için 50 kilometre uzaklıktaki Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüyor. İlerleyen yaşına rağmen kedisinin yaşaması için onlarca kilometre yola katlanıyor. Yaman, yakında insülin tedavisine başlanacak kedisinin sağlıklı olacağı günlerinin hayalini kuruyor.

19 yıldır baktığı kedisinin şeker hastalığına yakalandığını ifade eden Rüveyde Yaman, "Kedim Leydi 19 yıldır benimle beraber yaşıyor. Kilo kaybı başladı. Tedavi için hayvan hastanesine getirdim. Burada yapılan testlerde şeker hastası olduğu ortaya çıktı. İyi olması için Gemlik'ten tedavi için Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getiriyorum. İnşallah kedim tedavinin sonunda sağlıklı günlerine geri dönecek" dedi.

Kedinin tedavisiyle ilgilenen Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, "Leydi 19 yaşında bir kedi. Ortalama bir kediye göre güzel ve uzun bir ömür geçirdi. Birlikte yaşadığı dostu Rüveyde hanım ona çok iyi baktı. Uzun süredir benim hastam, yaptığımız tetkiklerde diyabet hastalığına yakalandığını tespit ettik. Rahatsızlığıyla ilgili tedaviler yapacağız. Leydi'ye diyet yaptıracağız, diyabet hastası kediler için olan mamalar var. Onlardan yiyecek. İnsülin tedavisine de başlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA