Diyaeddine Abzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diyaeddine Abzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diyaeddine Abzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diyaeddine Abzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diyaeddine Abzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diyaeddine Abzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diyaeddine Abzi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diyaeddine Abzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diyaeddine Abzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diyaeddine Abzi 23 Kasım 1998 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kanada,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ضياء الدين عبزي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diyaeddine Abzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Diyaeddine Abzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diyaeddine Abzi'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diyaeddine Abzi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Abzi__20

http://www.instagram.com/abzi_20

Diyaeddine Abziboyu ve yaşı kaç

Diyaeddine Abzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diyaeddine Abzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Diyaeddine Abzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diyaeddine Abzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AS Blainville

22 Şubat 2019 yılında York9 FC

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Diyaeddine Abzi kimdir

Diyaeddine Abzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diyaeddine Abzi şuan Pau FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FS Salaberry (-2015)

Diyaeddine Abzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U23 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diyaeddine Abzi nereli

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