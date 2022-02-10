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Diyafram ne demek, TDK'ya göre Diyafram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyafram kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diyafram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyafram nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diyafram kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diyafram ne demek, TDK'ya göre Diyafram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyafram ne demek? Diyafram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyafram kelimesi. Peki diyafram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyafram nedir, diyafram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİYAFRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyafram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Diyafram kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diyafram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince ve geniş kas
- Bir ışık demetinde uçtaki ışıkları tutmak ve optik cihazlarda daha net bir görüntü elde etmek için kullanılan çapı ayarlanabilir ışık geçirmez levha

DİYAFRAM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- diyafram nefesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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