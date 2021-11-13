Diyagram ne demek, TDK'ya göre Diyagram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyagram ne demek? Diyagram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyagram kelimesi. Peki diyagram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyagram nedir, diyagram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİYAGRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyagram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diyagram kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diyagram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik

- Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak

