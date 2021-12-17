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Diyakronik ne demek, TDK'ya göre Diyakronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyakronik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diyakronik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyakronik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diyakronik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diyakronik ne demek, TDK'ya göre Diyakronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyakronik ne demek? Diyakronik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyakronik kelimesi. Peki diyakronik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyakronik nedir, diyakronik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİYAKRONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyakronik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Diyakronik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diyakronik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Art zamanlı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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