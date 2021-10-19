Diyalektikçi ne demek, TDK'ya göre Diyalektikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyalektikçi ne demek? Diyalektikçi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyalektikçi kelimesi. Peki diyalektikçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyalektikçi nedir, diyalektikçi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİYALEKTİKÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyalektikçi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre diyalektikçi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diyalektik yöntemini uygulayan kişi

