Masumlar Apartmanı 43. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı 43. bölüm canlı izleRabıt ne demek, TDK'ya göre Rabıt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Asgari ücrette %25'lik zam bekleniyor! Beklenti 3.400 lira üzeriKulüpler Birliği'nden şok istek! 4 hakemin sözleşmesinin feshini talep ettiler!Çok para kazandığını açıklayan Ebru Polat'ın günlük kazancı duyanların ağzını açık bıraktı!Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Prof. Dr. Orhan Oğuz'un biyografisiSon dakika | Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybettiGelinim Mutfakta 19 Ekim 2021 Salı puan durumu | 19 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Fenerbahçe - Royal Antwerp UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?NASA'dan önemli duyuru! 7 göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor! Tehlike potansiyeli var!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Diyalektikçi ne demek, TDK'ya göre Diyalektikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyalektikçi ne demek, TDK'ya göre Diyalektikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyalektikçi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diyalektikçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyalektikçi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diyalektikçi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diyalektikçi ne demek, TDK'ya göre Diyalektikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyalektikçi ne demek? Diyalektikçi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyalektikçi kelimesi. Peki diyalektikçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyalektikçi nedir, diyalektikçi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİYALEKTİKÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyalektikçi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre diyalektikçi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diyalektik yöntemini uygulayan kişi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT