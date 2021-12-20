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Diyaliz ne demek, TDK'ya göre Diyaliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyaliz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diyaliz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyaliz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diyaliz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diyaliz ne demek, TDK'ya göre Diyaliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyaliz ne demek? Diyaliz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyaliz kelimesi. Peki diyaliz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyaliz nedir, diyaliz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİYALİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyaliz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Diyaliz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diyaliz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vücut sıvılarındaki istenmeyen maddelerin yarı geçirgen zar aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılması temeline dayanan bir çözümleme veya arıtma yöntemi

DİYALİZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- diyalize girmek

DİYALİZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- diyaliz makinesi

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