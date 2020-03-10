Diyanet: 2020 fitre miktarı 27 TL

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki fitre miktarını 27 lira olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Ekrem Keleş başkanlığında yaptığı toplantı sonucu 2020 yılı için asgari fitre miktarının belirlendiği bildirildi. Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 27 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

Kaynak: DHA